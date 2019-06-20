За серию краж и убийство рецидивист отправился за решетку на 13 лет

В Харьковском районном суде области огласили приговор 40-летнему жителю Чугуевщины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчину признали виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений и краже с проникновением в жилище (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.2,3 ст. 185 УК Украины).

Как установлено, в начале марта 2017 года в пгт. Эсхар Чугуевского района неоднократно судимый злоумышленник пришел к знакомой, которая торговала спиртным. Поскольку денег у него не было, он попросил женщину налить в долг.

Однако пенсионерка отказала ему и пыталась выгнать со двора. К тому же женщина обвинила мужчину в том, что он приобщает к рюмке ее дочь.

Тогда разъяренный злоумышленник достал нож и нанес 68-летний женщине 15 ранений. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Кроме того, прокуратура доказала в суде, что вор причастен также к 9 кражам в Харькове и Чугуеве течение 2016-2017 гг. Вор влезал в дома через окна. Забирал преимущественно ювелирные изделия и мелкую технику. Злоумышленник причинил пострадавшим убытки в сумме 70 тысяч гривен.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрей Яковлев, рецидивиста приговорили к 13 годам лишения свободы.