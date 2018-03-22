За совершение ряда преступлений харьковчанин отправился за решетку

22 марта 2018 г. 10:38
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В Харькове за совершение ряда преступлений судили 21-летнего харьковчанина.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова,  в течение мая - июня 2017 года злоумышленник совершил 5 ограблений женщин, кроме того, похитил автомобиль вместе с водителем, угрожал оружием полиции.

Так, в июне 2017-го харьковчанин, будучи нетрезвым, на  улице Академика Павлова на обочине  увидел автомобиль "Шкода". За рулем автомобиля сидела женщина. 

Злоумышленник сел на переднее пассажирское сиденье машины, и угрожая женщине-водителю пистолетом, заставил отвезти его на улицу Гвардейцев-Широнинцев. 

Когда автомобиль остановился, злоумышленники вырвал у женщины из рук сумочку и приказал выйти из машины. Затем он пересел на водительское место и уехал.

Уже в другом районе он встретил на улице свою знакомую. Пока он общался с девушкой, машина привлекла внимание полиции. Правоохранители попросили предъявить документы. 

Злоумышленник показал поддельный паспорт. Когда полицейские попросили пройти с ними для проверки, мужчина, угрожая пистолетом полицейским, убежал.

Задержать злоумышленника помогла именно его знакомая. По просьбе следователей, она позвонила и назначила ему встречу. 

На месте предполагаемой встречи злоумышленника задержали полицейские.   

В ходе расследования выяснилось, что официально неработающий и ранее судимый  мужчина зарабатывал себе на жизнь тем, что грабил женщин. В разных районах города он следил за своими жертвами, и, дождавшись подходящего момента, неожиданно подходил к женщинам и срывал с них золотые украшения. Установлено, что грабитель похитил золота на общую сумму почти 30 тысяч гривен.

Следует отметить, что в феврале 2016-го мужчину судили  за кражу. Его наказали 80 часами общественных работ. Однако осужденный к ним так и не приступил.

Суд признал мужчину  виновным в совершении разбоя, грабежа, незаконном завладении транспортным средством, угрозах убийством работникам правоохранительных органов, подделке официального документа, использовании заведомо подложного документа, уклонение от отбывания наказания (ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 389 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник находится под стражей.

 

 

 

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