За сутки 12 811 украинцев заразились COVID-19

12 декабря 2020 г. 10:08
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 811 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 13 653 пациента. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заразившихся 593 ребенка и 572 медработника. Всего за прошедшие сутки провели 61 571 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 40 967, методом ИФА - 20 604.

Больше всего новых заражений выявили в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

С начала пандемии заразились уже 885 039 человек, умерли - 14 998 (+243), выздоровели - 494 001. Активными больными остаются 391 038 пациентов.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53