За сутки 12 811 украинцев заразились COVID-19

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 811 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 13 653 пациента. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заразившихся 593 ребенка и 572 медработника. Всего за прошедшие сутки провели 61 571 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 40 967, методом ИФА - 20 604.

Больше всего новых заражений выявили в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

С начала пандемии заразились уже 885 039 человек, умерли - 14 998 (+243), выздоровели - 494 001. Активными больными остаются 391 038 пациентов.