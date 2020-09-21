За сутки 179 харьковчанам поставили диагноз COVID-19

За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 246 человек, 179 из них - жители города Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

12 человек заболели в Чугуевском, 11 - Великобурлукском, 9 - Первомайском, 8 - Харьковском, 6 - Золочевском, по 5 в Балаклейском, Дергачевском, 4 - Близнюковском, 3 - Изюмском, по 1 в Богодуховском, Валковском, Лозовском районах и городе Люботине.

Всего по области зарегистрировано 15128 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19. Из них:

- 4465 больных выздоровели;

- 307 умерли.

Опровергнут диагноз у 1932 человек. Остаются под подозрением - 8.