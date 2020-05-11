За сутки 23 случая заболевания и 3 смерти: новая статистика по коронавирусу на Харьковщине

11 мая 2020 г. 13:26
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За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 23 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Люботина, Харьковского, Чугуевского, Первомайского, Лозовского, Волчанского, Змиевского районов. Кроме того, было зафиксировано 3 смерти от коронавируса. Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер. 
Госпитализированы с COVID-19 204 человека (из них - 1 человек подключена к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной маске, 299 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 110 человек, 31 - на самоизоляции.
"К сожалению, умерло три человека - 74-летняя харьковчанка, 45 и 53-летний харьковчане. Все имели серьезные сопутствующие заболевания, в том числе, 45-летний харьковчанин был болен онкологией", - написал Кучер.
За весь период регистрации в области зафиксировано 1000 подозрений (+48 за последние сутки), из них:
  • 595 случаев подтвержден;
  • 264 подозрения опровергнут;
  • 73 человека выздоровели;
  • 19 человек умерли.

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