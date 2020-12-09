За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 333 харьковчан

За сутки в области зафиксировали 517 случаев COVID-19, из них 333 - в городе Харькове. Об этом сообщили в ХОГА.

50 человек заболели в Купянском, 24 - Красноградском, 20 - Лозовском, 18 - Кегичевском, по 17 - Барвенковском и Харьковском, 11 - Богодуховском, 8 - Шевченковском, 5 - Зачепиловском, по 3 - Коломакском и Чугуевском, по 2 - Балаклейском , Дергачевском и городе Люботин, по 1 - Змиевском и Золочевском районах.

Всего по области зарегистрировано 60111 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 41689 больных выздоровели, 834 - умерли.