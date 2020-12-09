За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 333 харьковчан

09 декабря 2020 г. 10:31
1 просмотр

За сутки в области зафиксировали 517 случаев COVID-19, из них 333 - в городе Харькове. Об этом сообщили в ХОГА.

50 человек заболели в Купянском, 24 - Красноградском, 20 - Лозовском, 18 - Кегичевском, по 17 - Барвенковском и Харьковском, 11 - Богодуховском, 8 - Шевченковском, 5 - Зачепиловском, по 3 - Коломакском и Чугуевском, по 2 - Балаклейском , Дергачевском и городе Люботин, по 1 - Змиевском и Золочевском районах.

Всего по области зарегистрировано 60111 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 41689 больных выздоровели, 834 - умерли.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53