За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 9832 украинцев

16 ноября 2020 г. 10:11
Источник: ZN.UA
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В течение воскресенья, 15 ноября, в Украине выявили 9832 новых случаев коронавирусной болезни.  Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что за сутки заболели 354 ребенка и 360 медработников.

В течение воскресенья также госпитализировали 1100 человек, 94 человека умерли от осложнений, 2 753 - выздоровели. 

15 ноября было проведено 33 486 тестирований (в частности методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4 801).

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях", - сообщили в ведомстве. 

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 51499 случаев;
  • Винницкая область - 13 948 случаев;
  • Волынская область - 18 936 случаев;
  • Днепропетровская область - 22 069 случаев;
  • Донецкая область - 17 201 случай;
  • Житомирская область - 22 847 случаев;
  • Закарпатская область - 19 559 случаев;
  • Запорожская область - 19 291 случай;
  • Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
  • Киевская область - 25 141 случай;
  • Кировоградская область - 3710 случаев;
  • Луганская область - 5169 случаев;
  • Львовская область - 37 466 случаев;
  • Николаевская область - 12633 случаи;
  • Одесская область - 33 415 случаев;
  • Полтавская область - 15 262 случая;
  • Ровенская область - 25 210 случаев;
  • Сумская область - 18 324 случая;
  • Тернопольская область - 23 757 случаев;
  • Харьковская область - 48 179 случаев;
  • Херсонская область - 7126 случаев;
  • Хмельницкая область - 23 136 случаев;
  • Черкасская область - 13 478 случаев;
  • Черновицкая область - 28 336 случаев;
  • Черниговская область - 11 557 случаев.

 

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