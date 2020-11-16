За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 9832 украинцев

В течение воскресенья, 15 ноября, в Украине выявили 9832 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в понедельник, 16 ноября.
Отмечается, что за сутки заболели 354 ребенка и 360 медработников.
В течение воскресенья также госпитализировали 1100 человек, 94 человека умерли от осложнений, 2 753 - выздоровели.
15 ноября было проведено 33 486 тестирований (в частности методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4 801).
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях", - сообщили в ведомстве.
Количество заболеваний в регионах:
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Киев - 51499 случаев;
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Винницкая область - 13 948 случаев;
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Волынская область - 18 936 случаев;
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Днепропетровская область - 22 069 случаев;
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Донецкая область - 17 201 случай;
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Житомирская область - 22 847 случаев;
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Закарпатская область - 19 559 случаев;
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Запорожская область - 19 291 случай;
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Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
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Киевская область - 25 141 случай;
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Кировоградская область - 3710 случаев;
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Луганская область - 5169 случаев;
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Львовская область - 37 466 случаев;
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Николаевская область - 12633 случаи;
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Одесская область - 33 415 случаев;
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Полтавская область - 15 262 случая;
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Ровенская область - 25 210 случаев;
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Сумская область - 18 324 случая;
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Тернопольская область - 23 757 случаев;
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Харьковская область - 48 179 случаев;
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Херсонская область - 7126 случаев;
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Хмельницкая область - 23 136 случаев;
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Черкасская область - 13 478 случаев;
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Черновицкая область - 28 336 случаев;
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Черниговская область - 11 557 случаев.