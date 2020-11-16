За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 9832 украинцев

В течение воскресенья, 15 ноября, в Украине выявили 9832 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что за сутки заболели 354 ребенка и 360 медработников.

В течение воскресенья также госпитализировали 1100 человек, 94 человека умерли от осложнений, 2 753 - выздоровели.

15 ноября было проведено 33 486 тестирований (в частности методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4 801).

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях", - сообщили в ведомстве.

Количество заболеваний в регионах: