За сутки коронавирус диагностировали у 5 590 украинцев

14 октября 2020 г. 10:08
Источник: ZN.UA
102 просмотра

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 5 590 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровели 2137 пациентов, еще 107 умерли. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки обнаружили в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской (345) и Днепропетровской (342) областях.

Общее количество инфицированных в Украине – 276 177 человек. Умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 229 человек, выздоровели – 118 699.

Количество подозрений составило 6 193. Продолжают лечиться 152 249 человек.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53