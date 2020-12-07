За сутки коронавирус диагностировали у 8 641 украинца

07 декабря 2020 г. 10:12
Источник: РБК-Украина
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В Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, за вчера сделали 33 502 тестов на коронавирус (методом ПЦР - 27 881, методом ИФА - 5 621).

Кроме того, за минувшие сутки 145 человек умерли и 5123 - выздоровели. С начала пандемии в стране подтвердили 821 947 случаев COVID-19, из них 423 704 выздоровевших.

Ситуация с вирусом сложная в Киеве (+1526), Днепропетровской (+960), Одесской (+662), Киевской (+635) и Сумской (+477) областях.

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