За сутки коронавирус подтвердили у 555 жителей Харьковщины
19 декабря 2020 г. 13:29
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За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 555 новых случаев коронавируса. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, всего заболевших - 64 768, 967 человек умерли, 49 364 - выздоровели.
География заболевших по районам:
44646 - Харьков (+314 случая за сутки);
3614 - Харьковский район (+8 случаев за сутки);
1664 - Чугуевский район (+3 случая за сутки);
1369 - Балаклейский район (+1 случай за сутки);
1308 - Купянский район (+25 случаев за сутки);
1285 - Лозовской район (+22 случая за сутки);
1067 - Богодуховский район;
1124 - Изюмский район (+45 случаев за сутки);
1024 - Змиевской район (+19 случаев за сутки);
938 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
813 - Первомайский район (+35 случаев за сутки);
656 - Красноградский район (+1 случай за сутки);
569 - Великобурлукский район (+4 случая за сутки);
523 - Волчанский район;
523 - Валковский район (+6 случаев за сутки);
522 - Краснокутский район (+6 случаев за сутки);
463 - Нововодолажский район (+11 случаев за сутки);