За сутки коронавирус подтвердили у 555 жителей Харьковщины

19 декабря 2020 г. 13:29
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За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 555 новых случаев коронавируса. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, всего заболевших - 64 768, 967 человек умерли, 49 364 - выздоровели.

География заболевших по районам:

  • 44646 - Харьков (+314 случая за сутки);
  • 3614 - Харьковский район (+8 случаев за сутки);
  • 1664 - Чугуевский район (+3 случая за сутки);
  • 1369 - Балаклейский район (+1 случай за сутки);
  • 1308 - Купянский район (+25 случаев за сутки);
  • 1285 - Лозовской район (+22 случая за сутки);
  • 1067 - Богодуховский район;
  • 1124 - Изюмский район (+45 случаев за сутки);
  • 1024 - Змиевской район (+19 случаев за сутки);
  • 938 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
  • 813 - Первомайский район (+35 случаев за сутки);
  • 656 - Красноградский район (+1 случай за сутки);
  • 569 - Великобурлукский район (+4 случая за сутки);
  • 523 - Волчанский район;
  • 523 - Валковский район (+6 случаев за сутки);
  • 522 - Краснокутский район (+6 случаев за сутки);
  • 463 - Нововодолажский район (+11 случаев за сутки);
  • 425 - Золочевский район;
  • 356 - Шевченковский район (+6 случаев за сутки);
  • 317 - Боровской район (+3 случая за сутки);
  • 323 - Кегичевский район (+18 случаев за сутки);
  • 277 - Зачепиловский район (+13 случаев за сутки)
  • 243 - Барвенковский район (+1 случай за сутки);
  • 237 - Сахновщинский район (+6 случаев за сутки);
  • 165 - Близнюковский район (+6 случаев за сутки);
  • 139 - Коломакский район (+1 случай за сутки);
  • 145 - Двуречанский район;
  • 33 - Печенежский район.

 

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