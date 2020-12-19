За сутки коронавирус подтвердили у 555 жителей Харьковщины

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 555 новых случаев коронавируса. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, всего заболевших - 64 768, 967 человек умерли, 49 364 - выздоровели.

География заболевших по районам: