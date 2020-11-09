За сутки коронавирусом заболели 466 харьковчан

09 ноября 2020 г. 11:17
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За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 717 жителей Харьковщины, 466 из них - харьковчане. Об этом сообщили в ХОГА.

Также диагноз COVID-19 подтвердили у жителей области: 89 - Харьковского, 29 - Красноградского, 28 - Изюмского, 20 - Боровского, 17 - Волчанского, 15 - Змиевского, 13 - Зачепиловского, 11 - Краснокутского, 10 - Богодуховского, 8 - города Люботин 5 - Коломакского, 3 - Шевченковского, 2 - Нововодолажского, 1 - Первомайского района.

Всего по области зарегистрировано 44632 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 10017 больных выздоровели, 595- умерли.

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