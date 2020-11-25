За сутки коронавирусом заразились 355 харьковчан

25 ноября 2020 г. 10:34
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За сутки в области зафиксировали 546 случаев COVID-19, из них 355 - в городе Харькове. Об этом сообщили в ХОГА.

56 человек заболели в Купянском, 29 - Чугуевском, 19 - Сахновщинском, 16 - Харьковском, 14 - Кегичевском, 12 - Боровском, 11 - Лозовском, 8 - Валковском, 7 - Зачепиловском, 6 - Дергачевском, 3 - Богодуховском, по 2 - Волчанском, Змиевском, Коломакском районах и городе Люботин, по 1 - Балаклейском и Нововодолажском районах.

Всего по области зарегистрировано 52532 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 25318 больных выздоровели, 725 - умерли.

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