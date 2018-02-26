За сутки на Донбассе погиб один военный, один военный ранен

За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе по всей линии соприкосновения.

В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

Отмечается, что в воскресенье вечером, примерно с 17:30, нарушений режима прекращения огня не наблюдалось. Обстрелы были зафиксированы днем.

На Луганском направлении боевики выпустили семь мин калибра 82-мм в сторону позиций ВСУ в районе Зайцево.

Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия террористы вели огонь по украинским опорным пунктам неподалеку Крымского и Новолуганского.

На Донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия - обстреливали защитников шахты Бутовка.

Напомним, 24 февраля вступил в силу закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", принятый Радой 18 февраля и подписанный Президентом 20 февраля.