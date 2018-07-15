За сутки на Донбассе ранены двое военнослужащих, - ООС

15 июля 2018 г. 12:00
Источник: Украинская правда
11 просмотров

За прошедшие сутки противник 23 раза открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностям 120-мм миномета.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутового, Широкиного, Водяного и Павлополя.

Военные отмечают, что своими активными действиями враг пытался заставить бойцов Объединенных сил открыть огонь в ответ.

Вследствие вражеского огня были ранены двое украинских защитников.

По уточненным данным разведки, один оккупант уничтожен, трое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза обстреляли позиции украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.