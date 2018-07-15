За сутки на Донбассе ранены двое военнослужащих, - ООС

За прошедшие сутки противник 23 раза открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностям 120-мм миномета.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутового, Широкиного, Водяного и Павлополя.

Военные отмечают, что своими активными действиями враг пытался заставить бойцов Объединенных сил открыть огонь в ответ.

Вследствие вражеского огня были ранены двое украинских защитников.

По уточненным данным разведки, один оккупант уничтожен, трое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза обстреляли позиции украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово.