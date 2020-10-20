За сутки на Харьковщине коронавирусом заболели 445 человек

Диагноз COVID-19 подтвержден у 445 жителей области, 351 из них - житель города Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также диагноз подтвердился у жителей районов области: 19 - Валковского, 18 - Лозовского, 15 - Чугуевского, 8 - Красноградского, 7 - Великобурлукского, по 5 - Волчанского района и города Люботина, по 4 - Нововодолажского и Харьковского, 3 - Дергачевского, по 1 - Балаклейского, Купянского, Коломакского, Шевченковского, Первомайского и Золочевского.

Всего по области зарегистрировано 29563 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 5992 больных выздоровели, 459 - умерли.