За сутки на Харьковщине от COVID-19 вылечилось рекордное количество пациентов

16 мая 2020 г. 14:37
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На Харьковщине за сутки коронавирусом заболело в 2,5 раза меньше людей, чем за каждый из последних трех дней. Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Кроме того, по его словам, за сутки выздоровело 35 человек.

"Во-первых, это рекордная цифра за весь период учета заболеваемости коронавирусом! Во-вторых, впервые количество людей, которые выздоровели, выше количества новых лабораторно подтвержденных случаев, и не на несколько позиций, а более чем в два раза!" – отметил губернатор.

Отметим, что среди выздоровевших пациентов шестимесячная девочка и годовалый мальчик из Валковского района.

 

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