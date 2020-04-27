За сутки на Харьковщине от коронавируса умерло 2 человека

27 апреля 2020 г. 13:08
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По состоянию на 09:30 в регионе подтверждено 49 новых случаев заболевания COVID-19 у жителей города Харькова, Змиевского, Лозовского и Богодуховского районов. Об этом сообщил председатель ХОГА на своей странице в Facebook.

«К сожалению, за последние сутки два человека с подтвержденным коронавирусом умерли - харьковчане 37 и 68 лет. У обоих были сопутствующие заболевания, в частности, токсический гепатит», - написал Кучер.

Он также сообщил, что самой младшей заболевшей всего 2 годика. Девочка находится на самоизоляции отдельно от мамы (у которой подтвержден COVID-19). Ребенок под присмотром педиатра, состояние удовлетворительное, жалоб нет.

Всего с подтвержденным коронавирусом 85 человек госпитализированы, 94 на самоизоляции. Двое госпитализированных больных подключены к аппаратам ИВЛ. Среди лиц с подозрением на COVID-19 - 97 госпитализированы, 23 на самоизоляции.

Среди больных - 53 медики (медицинские сестры, санитары, врачи) - работники Харьковской городской клинической больницы №13, областной клинической больницы, Центра экстренной неотложной помощи и медицины катастроф, Харьковской городской поликлиники №25, Валковской ЦРБ, Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери, Змиевской ЦРБ, Туберкулезного санатория Владимирский, Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко, Областной психиатрической больницы № 1, Волчанского ЦРБ, Харьковской городской поликлиники №21, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Военно-медицинского клинического центра Северного региона, МКБЛ №25 ХГС.

Отметим, что за весь период регистрации в Харьковской области зафиксировано 407 подозрений на COVID-19, из них:

  • 196 случаев подтверждено;
  • 91 случай опровергнуто;
  • 15 людей выздоровели;
  • 4 человека умерли.

 

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