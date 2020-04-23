За сутки на Харьковщине подтвердили диагноз COVID-19 у 17 человек

За сутки в Харьковской области 17 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Дергачевского, Змиевского, Балаклейского и Харьковского районов. Об этом написал глава ХОГА Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

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С подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 53 человека, 39 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 78 человек, 18 - самоизоляции.

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Среди новых подтвержденных заболевших - 4 медики (врачи и санитары) - работники Валковского ЦРБ, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Областной психиатрической больницы №1 (с. Стрелечья).

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"По предоставленной мне информации, с подтвержденных больных 1 человек находится в реанимации на кислородной маске", - сообщил Кучер.

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За весь период регистрации зафиксировано 260 случаев подозрения на COVID-19 (+22 за сутки), из которых: