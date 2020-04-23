За сутки на Харьковщине подтвердили диагноз COVID-19 у 17 человек

23 апреля 2020 г. 11:17
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За сутки в Харьковской области 17 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Дергачевского, Змиевского, Балаклейского и Харьковского районов. Об этом написал глава ХОГА Алексей Кучер на своей странице в Facebook.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 53 человека, 39 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 78 человек, 18 - самоизоляции.
Среди новых подтвержденных заболевших - 4 медики (врачи и санитары) - работники Валковского ЦРБ, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Областной психиатрической больницы №1 (с. Стрелечья).
"По предоставленной мне информации, с подтвержденных больных 1 человек находится в реанимации на кислородной маске", - сообщил Кучер.
За весь период регистрации зафиксировано 260 случаев подозрения на COVID-19 (+22 за сутки), из которых:
  • 101 случай подтвержден;
  • 63 случаи опровергнуто;
  • 7 людей выздоровели;
  • 2 человека умерли.

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