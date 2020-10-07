За сутки на Харьковщине самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 687 жителей области, 513 из них - жители Харькова. Об этом сообщили в ХОГА.

Также диагноз подтвердили у жителей следующих районов: по 31 - Харьковского и Змиевского, 26 - Балаклейского, 20 - Чугуевского, по 10 - Валковского и Первомайского, 9 - Изюмского, 8 - Богодуховского, 6 - Шевченковского, по 5 - Дергачевского и г. Люботина, 4 - Волчанского, 3 - Краснокутского, 2 - Коломакского, по 1 - Нововодолажского, Лозовского, Купянского и Боровского районов.

Всего по области зарегистрировано 22132 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 4902 больных выздоровели, 393 - умерли.