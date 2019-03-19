За сутки на Харьковщине выявили 10 нетрезвых водителей за рулем

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 43 ДТП.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате аварий пострадали 6 человек.

За управление в нетрезвом виде на водителей транспортных средств полицейские составили 10 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За сутки патрульные полицейские вынесли 507 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.