За сутки почти 11 тысяч украинцев заразились коронавирусом

23 ноября 2020 г. 10:01
Источник: РБК-Украина
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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 945 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, за вчера больше всего новых случаев выявили в Киеве (+1212), Днепропетровской (+1093), Киевской (+870), Житомирской (+812) и Запорожской (+642) областях.

За сутки проведено 28 374 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 253, методом ИФА - 3 121.

Всего с начала пандемии заразились уже 635 689 человек, умерли - 11 075 (+124), выздоровели - 4 143. Активными больными остаются 344 629 пациентов.

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