За сутки у 10 611 украинцев подтвердили COVID-19

В течение вторника, 10 ноября, в Украине выявили 10 611 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 489 808 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Отмечается, что с начала пандемии в Украине 221 459 человек выздоровели (6 802 за сутки), 8 947 - умерли (191 за сутки).

За последние сутки 1453 человека госпитализировали, провели 73 285 тестирований (в том числе методом ПЦР - 43908, методом ИФА - 29 377).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Статистика распространения коронавируса по Украине: