За сутки у 10 611 украинцев подтвердили COVID-19

В течение вторника, 10 ноября, в Украине выявили 10 611 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 489 808 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Отмечается, что с начала пандемии в Украине 221 459 человек выздоровели (6 802 за сутки), 8 947 - умерли (191 за сутки).
За последние сутки 1453 человека госпитализировали, провели 73 285 тестирований (в том числе методом ПЦР - 43908, методом ИФА - 29 377).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.
Статистика распространения коронавируса по Украине:
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Киев - 46632 случая;
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Винницкая область - 12 970 случаев;
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Волынская область - 17 236 случаев;
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Днепропетровская область - 18 690 случаев;
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Донецкая область - 15 066 случаев;
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Житомирская область - 20 194 случая;
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Закарпатская область - 18 056 случаев;
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Запорожская область - 15 285 случаев;
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Ивано-Франковская область - 25 643 случая;
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Киевская область - 21 731 случай;
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Кировоградская область - 3280 случаев;
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Луганская область - 4738 случаев;
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Львовская область - 34 988 случаев;
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Николаевская область - 11092 случая;
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Одесская область - 30 041 случай;
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Полтавская область - 13 143 случая;
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Ровенская область - 23 035 случаев;
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Сумская область - 15 662 случая;
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Тернопольская область - 22 549 случаев;
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Харьковская область - 44 948 случаев;
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Херсонская область - 6075 случаев;
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Хмельницкая область - 20 826 случаев;
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Черкасская область - 11 063 случая;
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Черновицкая область - 26 301 случай;
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Черниговская область - 10 564 случая.