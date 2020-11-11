За сутки у 10 611 украинцев подтвердили COVID-19

11 ноября 2020 г. 10:23
Источник: ZN.UA
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В течение вторника, 10 ноября, в Украине выявили 10 611 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 489 808 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. 

Отмечается, что с начала пандемии в Украине 221 459 человек выздоровели (6 802 за сутки), 8 947 - умерли (191 за сутки).

За последние сутки 1453 человека госпитализировали, провели 73 285 тестирований (в том числе методом ПЦР - 43908, методом ИФА - 29 377).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях. 

Статистика распространения коронавируса по Украине: 

  • Киев - 46632 случая;
  • Винницкая область - 12 970 случаев;
  • Волынская область - 17 236 случаев;
  • Днепропетровская область - 18 690 случаев;
  • Донецкая область - 15 066 случаев;
  • Житомирская область - 20 194 случая;
  • Закарпатская область - 18 056 случаев;
  • Запорожская область - 15 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 25 643 случая;
  • Киевская область - 21 731 случай;
  • Кировоградская область - 3280 случаев;
  • Луганская область - 4738 случаев;
  • Львовская область - 34 988 случаев;
  • Николаевская область - 11092 случая;
  • Одесская область - 30 041 случай;
  • Полтавская область - 13 143 случая;
  • Ровенская область - 23 035 случаев;
  • Сумская область - 15 662 случая;
  • Тернопольская область - 22 549 случаев;
  • Харьковская область - 44 948 случаев;
  • Херсонская область - 6075 случаев;
  • Хмельницкая область - 20 826 случаев;
  • Черкасская область - 11 063 случая;
  • Черновицкая область - 26 301 случай;
  • Черниговская область - 10 564 случая.

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