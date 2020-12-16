За сутки у 10 622 украинцев диагностировали COVID-19

16 декабря 2020 г. 9:58
Источник: РБК-Украина
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В Украине фиксируют рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 10 622 человека. Об этом написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за вчера сделали 63 445 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705).

Из-за COVID-19 вчера госпитализировали 3242 человека, также 264 пациента умерли. Число выздоровевших за сутки составляет 12 549 случаев.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили 919 704 случаев коронавируса, из них 535 417 выздоровевших и 15 744 умерших.

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