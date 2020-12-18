За сутки у 12 630 украинцев диангостировали коронавирус

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 12 630 человек. Также за вчера госпитализировали 2904 зараженных. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера сделали 68 759 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 42 340, методом ИФА - 26 419). Также умерли 260 пациентов.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили 944 381 случай коронавируса, 561 222 выздоровления.