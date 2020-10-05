За сутки у 284 харьковчан подтвердили диагноз COVID-19

05 октября 2020 г. 11:12
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За последние сутки коронавирус подтвердили у 446 жителей Харьковской области, 284 из них - жители Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также диагноз подтвердили у 45 жителей Харьковского района, 31 - Балаклейского, 21 - Чугуевского, 20 - Первомайского, 14 - Изюмского, 10 - г. Люботина, 7 - Красноградского, 6 - Дергачевского, 5 - Змиевского, по 1 - Боровского, Краснокутского, Нововодолажского районов.

Всего по области зарегистрировано 20964 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4796 больных выздоровели, 375 - умерли.

 

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