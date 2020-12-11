За сутки у 286 харьковчан подтвердили диагноз COVID-19

11 декабря 2020 г. 10:47
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За сутки в области зафиксировали 419 случаев COVID-19, из них 286 - в городе Харькове. Об этом сообщили в ХОГА.

41 человек заболел в Купянском, 29 - Чугуевском, 20 - Красноградском, 15 - Волчанском, 9 - Харьковском, 6 - Богодуховском, 4 - Валковском, 3 - Дергачевском, по 1 - Боровском, Зачепиловском, Краснокутском, Нововодолажском, Печенежском и Шевченковском районах.

Всего по области зарегистрировано 61241 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 44378 больных выздоровели, 859 - умерли.

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