За сутки у 286 харьковчан подтвердили диагноз COVID-19

За сутки в области зафиксировали 419 случаев COVID-19, из них 286 - в городе Харькове. Об этом сообщили в ХОГА.

41 человек заболел в Купянском, 29 - Чугуевском, 20 - Красноградском, 15 - Волчанском, 9 - Харьковском, 6 - Богодуховском, 4 - Валковском, 3 - Дергачевском, по 1 - Боровском, Зачепиловском, Краснокутском, Нововодолажском, Печенежском и Шевченковском районах.

Всего по области зарегистрировано 61241 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 44378 больных выздоровели, 859 - умерли.