За сутки у 348 харьковчан подтвердили диагноз COVID-19

23 декабря 2020 г. 10:47
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За сутки в области зафиксировали 591 случай COVID-19, из них 348 - в городе Харькове. Об этом сообщили в ХОГА.

55 человек заболели в Купянском, 48 - Первомайском, 33 - Харьковском, 21 - Лозовском, 19 - Великобурлукском, 16 - Чугуевском, 10 - Боровском, 9 - Барвенковском, по 6 - Золочевском, Кегичевском и Красноградском, по 3 - Волчанском и Дергачевском, по 2 - Балаклейском, Валковском районах и городе Люботин, по 1 - Змиевском и Коломакском районах.

Всего по области зарегистрировано 66222 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 51349 больных выздоровели, 1008 - умерли.

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