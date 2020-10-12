За сутки у 499 харьковчан подтвердили диагноз COVID-19

12 октября 2020 г. 11:50
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За последние сутки на Харьковщине коронавирус подтвержден у 741 человека, 499 из них - жители Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Кроме того, заболели 46 человек в Харьковском, 39 - Дергачевском, 31 – Змиевском районах, 23 - в г. Люботине, по 18 человек – в Богодуховском и Чугуевском, 14 – Близнюковском, 12 - Изюмском, 8 – Краснокутском, 9 – Балаклейском, по 4 - Боровском, Валковском, Нововодолажском, 3 – Барвенковском, по 2 – Двуречанском, Золочевском, Купянском, по 1 - Красноградском, Лозовском, Первомайском районах.

Всего по области зарегистрировано 25186 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 5403 больных выздоровели, 421 человек умер.

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