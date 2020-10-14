За сутки у 642 жителей Харьковщины обнаружили коронавирус

Диагноз COVID-19 подтвержден у 642 жителей Харьковщины, 437 из них - жители города Харькова. Об этом сообщили в ХОГА.

Также диагноз подтвердился у жителей районов области: 52 - Харьковского, 41 - Лозовского, 23 - Первомайского, 22 - Чугуевского, 14 - Волчанского, по 13 - Валковского и Купянского, по 7 - Нововодолажского и Дергачевского, 6 - Кегичевского, 4 - Богодуховского, 3 - Змиевского.

Всего по области зарегистрировано 26269 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 5566 больных выздоровели, 434 - умерли.