За сутки в Украине - 550 новых случаев COVID-19

По состоянию на 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев заболеваемости COVID-19, за сутки 550 новых случаев. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов/

"За прошедшие сутки заболело 550 человек. Из них 17 детей и 96 медицинских работников. Были госпитализированы 117 человек. За последние сутки зафиксировано 7 летальных исходов. При этом 85 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 11 411 человек", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что в целом за все время зафиксировано 279 летальных исходов, 1498 пациентов выздоровели.

Министр добавил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса - в Черновицкой области, 78, Днепропетровской области - 72 и в Закарпатской - 64.