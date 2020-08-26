За сутки в Украине диагностировали 1670 новых случаев COVID-19

26 августа 2020 г. 10:20
Источник: ZN.UA
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По состоянию на 26 августа в Украине зафиксировано 1670 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

«26 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2354 летальные, 53 454 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1670 новых случаев. Всего проведено 1 452 006 тестирований методом ПЦР », - говорится в сообщении ведомства.

На этот раз больше всего новых случаев выявили в Одесской и Тернопольской областях. Там более 180 заражений в сутки. Также сложная эпидемситуация в Черновицкой, Львовской, Харьковской областях.

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