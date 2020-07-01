За сутки в Украине количество инфицированных на COVID-19 возросло на 664 человека

По состоянию на 1 июля в Украине лабораторно подтверждены 44 998 случаев COVID-19. За сутки количество инфицированных возросло на 664 человека (сутками ранее - на 706). Об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 14 пациентов (сутками ранее - 12), всего - 1 173. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (4) и Харьковской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 433 человека (сутками ранее - 88), всего - 19 548.

Всего в Украине сейчас болеют 24 277 человек, что на 217 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (143) области, Киеве (101), Закарпатской (72), Ривненской (72) и Волынской (59) областях.

В Запорожской, Сумской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.