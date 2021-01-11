За сутки в Украине выявили менее 5 тысяч новых случаев COVID-19

11 января 2021 г. 10:10
Источник: РБК-Украина
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В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 288 новых случаев коронавируса. Это самое меньшее число новых заражений за последние три месяца. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Меньше новых случаев COVID-19 фиксировали в Украине 5 октября - тогда заразились 3 774 человека.

Среди заболевших 133 ребенка и 184 медработника. При этом за сутки были госпитализированы 1372 человека, 68 пациентов скончались, 4819 - выздоровели.

Больше всего заражений подтвердили в Киеве (371), Запорожской (458), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Всего за вчера было проведено 16 061 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 043, методом ИФА - 4 018.

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