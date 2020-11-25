За сутки в Украине выявили почти 14 тысяч случаев COVID-19

В течение вторника, 24 ноября, в Украине зафиксировали 13 882 новых случая COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в среду, 25 ноября.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 661 858 человек. При этом болезнь преодолели 307 778 человек, 11 492 - умерли от осложнений болезни.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", - говорится в сообщении ведомства.

Количество заболеваний в регионах: