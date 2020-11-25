За сутки в Украине выявили почти 14 тысяч случаев COVID-19

В течение вторника, 24 ноября, в Украине зафиксировали 13 882 новых случая COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в среду, 25 ноября.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 661 858 человек. При этом болезнь преодолели 307 778 человек, 11 492 - умерли от осложнений болезни.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", - говорится в сообщении ведомства.
Количество заболеваний в регионах:
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Киев - 62 620 случаев;
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Винницкая область - 15 984 случая;
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Волынская область - 22 516 случаев;
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Днепропетровская область - 31 861 случай;
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Донецкая область - 20 868 случаев;
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Житомирская область - 27 368 случаев;
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Закарпатская область - 22 150 случаев;
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Запорожская область - 26 328 случаев;
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Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;
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Киевская область - 33 262 случаи;
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Кировоградская область - 4 557 случаев;
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Луганская область - 5 793 случая;
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Львовская область - 42 874 случая;
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Николаевская область - 16 229 случаев;
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Одесская область - 39 742 случаи;
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Полтавская область - 19 679 случаев;
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Ровенская область - 28 860 случаев;
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Сумская область - 24 811 случаев;
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Тернопольская область - 26 329 случаев;
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Харьковская область - 52 538 случаев;
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Херсонская область - 9 141 случай;
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Хмельницкая область - 27 114 случаев;
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Черкасская область - 19 826 случаев;
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Черновицкая область - 32 067 случаев;
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Черниговская область - 15 932 случая.