За сутки в Украине выявили почти 14 тысяч случаев COVID-19

25 ноября 2020 г. 10:07
Источник: ZN.UA
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В течение вторника, 24 ноября, в Украине зафиксировали 13 882 новых случая COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в среду, 25 ноября. 

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 661 858 человек. При этом болезнь преодолели 307 778 человек, 11 492 - умерли от осложнений болезни. 

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", - говорится в сообщении ведомства. 

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 62 620 случаев;
  • Винницкая область - 15 984 случая;
  • Волынская область - 22 516 случаев;
  • Днепропетровская область - 31 861 случай;
  • Донецкая область - 20 868 случаев;
  • Житомирская область - 27 368 случаев;
  • Закарпатская область - 22 150 случаев;
  • Запорожская область - 26 328 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;
  • Киевская область - 33 262 случаи;
  • Кировоградская область - 4 557 случаев;
  • Луганская область - 5 793 случая;
  • Львовская область - 42 874 случая;
  • Николаевская область - 16 229 случаев;
  • Одесская область - 39 742 случаи;
  • Полтавская область - 19 679 случаев;
  • Ровенская область - 28 860 случаев;
  • Сумская область - 24 811 случаев;
  • Тернопольская область - 26 329 случаев;
  • Харьковская область - 52 538 случаев;
  • Херсонская область - 9 141 случай;
  • Хмельницкая область - 27 114 случаев;
  • Черкасская область - 19 826 случаев;
  • Черновицкая область - 32 067 случаев;
  • Черниговская область - 15 932 случая.

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