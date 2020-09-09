За сутки в Украине зафиксировали 2511 новых случаев COVID-19

09 сентября 2020 г. 10:05
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В Украине за прошедшие сутки, 8 сентября, подтвердили 2511 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала пандемии составляет 143 030. Выздоровели уже 64 703 (+1 157 за сутки) человек. Умерли 2 979 (+45). Активными больными остаются 75 348 пациентов.

Больше всего случаев коронавируса подтвердили в Киеве (+310), Харьковской (+291), Тернопольской (+244), Львовской (+196), Ивано-Франковской (+151) и Черновицкой (+150) областях.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53