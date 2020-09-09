За сутки в Украине зафиксировали 2511 новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки, 8 сентября, подтвердили 2511 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала пандемии составляет 143 030. Выздоровели уже 64 703 (+1 157 за сутки) человек. Умерли 2 979 (+45). Активными больными остаются 75 348 пациентов.

Больше всего случаев коронавируса подтвердили в Киеве (+310), Харьковской (+291), Тернопольской (+244), Львовской (+196), Ивано-Франковской (+151) и Черновицкой (+150) областях.