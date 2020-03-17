За сутки в Украину вернулось 50 тысяч человек

За минувшие сутки в Украину вернулись более 50 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 17 марта.

Как отмечается, среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, больше 10000 человек последовали на выезд.

При этом во въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам.

Сейчас пограничники вместе с представителями санитарного контроля проводят опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела лиц, въезжающих в Украину.

В целом же трафик на границе, по данным пограничников, существенно снизился.

Например, за предыдущие сутки, 15 марта, всего границу пересекли около 144 тысяч человек.

В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу, добавили в ГПСУ, напомнив, что с 16 марта ограничен пропуск в Украину иностранцев.

Также была приостановлена ​​работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения ООС, а также с оккупированным Крымом.

Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международные пассажирские железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.