 

За текущий год были задержаны 1,4 тысячи наркодилеров

08 августа 2019 г. 12:22
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В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что в 2019 году к уголовной ответственности привлечено 1,4 тысячи наркосбытчиков. 

Это стало возможным благодаря разоблачению организованных преступных групп наркодилеров, а также в результате перекрытия мощных международных каналов поставки наркотиков. Сумма арестованных имущественных активов наркодельцов выросла вдвое.

Об этом 7 августа, сообщил первый заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Александр Скорук на совещании, посвященном подведению итогов работы подразделений уголовного блока полиции в течение семи месяцев 2019 года.

По словам Александра Скорука, общий анализ результатов оперативно-служебной деятельности органов и подразделений Нацполиции свидетельствует о положительных результатах работы по противодействию наркопреступности.

"В частности, в этом году оперативники задокументировали организованные преступные группы, которые имели существенное влияние на криминогенную ситуацию в государстве. Поэтому сумма арестованных имущественных активов наркодельцов выросла вдвое - до 64 миллионов гривен, а изъятых - в 3,2 раза, до 19,7 миллиона гривен", - отметил первый заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

Кроме того, полицейские перекрыли мощные международные каналы поставки наркотиков, а также и изъяли крупные партии наркосредств. Среди изъятого - почти тонна героина и 657 килограммов кокаина.

Первый заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции сообщил, что к уголовной ответственности привлечено 1,4 тысячи сбытчиков наркотиков.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана для половины выявленных наркосбытчиков. В частности, полицейскими задокументировано 3,8 тыс. сбыта и задержаны 1382 человека. Из них арестованы 687 человек", - отметил Александр Скорук.

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