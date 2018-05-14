За торговлю наркотиками харьковский наркоделец отправился за решетку

Суд признал виновным 43-летнего мужчину по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт особо опасных наркотических средств в крупных размерах, совершенные повторно).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Разоблачили злоумышленника в январе этого года. Во время оперативной закупки мужчина сбыл около 8 г каннабиса.

В ходе обысков у него дома нашли еще почти 1,8 кг наркотика, который он хранил как для личного употребления, так и для сбыта.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, «наркодельца» осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.