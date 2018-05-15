За убийство друга харьковчанин отправился за решетку

15 мая 2018 г. 10:20
1 просмотр

За убийство «из принципа» харьковчанин проведет за решеткой 10 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В июне 2016 года во время совместного употребления алкоголя со знакомым мужчина узнал от собутыльника, что тот причастен к убийству своего родного брата в 2003 году.

От возмущения мужчина ударил друга в лицо, после чего схватил нож и нанес жертве многочисленные удары. 

От полученных травм 54-летний мужчина скончался.

Суд признал 58-летнего мужчину  виновным в умышленном убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.