За убийство друга харьковчанин отправился за решетку

За убийство «из принципа» харьковчанин проведет за решеткой 10 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В июне 2016 года во время совместного употребления алкоголя со знакомым мужчина узнал от собутыльника, что тот причастен к убийству своего родного брата в 2003 году.

От возмущения мужчина ударил друга в лицо, после чего схватил нож и нанес жертве многочисленные удары.

От полученных травм 54-летний мужчина скончался.

Суд признал 58-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 115 УК Украины.