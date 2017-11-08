За убийство и ряд тяжких преступлений рецидивист сел за решетку

За совершение ряда тяжких преступлений Киевский районный суд Харькова приговорил 37-летнего ранее неоднократно судимого харьковчанина к 15 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Осенью 2013 года злоумышленник вместе со своим товарищем имитировали дорожно-транспортное происшествие. На улице Полтавский шлях они на автомобиле "Toyota Camry" обогнали машину марки "ВАЗ", выехали перед ней и резко затормозили. "ВАЗ" врезался в "Toyota". Злоумышленники потребовали у водителя «четверки» 2 тысячи долларов США в качестве возмещения ущерба за якобы совершенное им ДТП. При этом злоумышленники избили водителя, надели на него наручники, отобрали мобильный телефон и документы на машину и, приковав к двери своего авто, возили по городу. Часть денег принесла дочь водителя, которой он позвонил. Преступники отпустили мужчину и пообещали отдать документы на автомобиль только после того, как последний погасит всю сумму "долга".

В ходе следствия выяснилось, что год спустя злоумышленник убил своего подельника. В январе 2014 года они во время застолья поссорились из-за денег и женщины, и мужчина 18 раз ударил товарища ножом. Тело убитого товарища преступник вывез в лес и сжег.

После этого злоумышленник поселился в квартире, которую снимал покойный, сказав владельцу, что тот уехал из города. Все личные вещи убитого товарища преступник забрал себе.

Через несколько месяцев «квартирант», вместо того, чтобы рассчитаться за квартиру, попытался убить хозяина квартиры, в которой жил. Когда владелец жилья пришел за оплатой, злоумышленник избил его молотком по голове. Мужчине удалось выбежать на улицу и спастись.

Злоумышленник нашел на полу ключи от автомобиля "Mitsubisi Lancer", которые выпали из кармана владельца. Воспользовавшись ими, он угнал машину.

Суд признал мужчину виновным в краже; вымогательстве; умышленном убийстве; законченном покушении на умышленное убийство, совершенном лицом, ранее совершало умышленное убийство; незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 УК Украины ).