За убийство из ревности пенсионер отправился за решетку

В Змиевском районе суд отправил за решетку 77-летнего мужчину (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд признал пенсионера виновным в умышленном убийстве из ревности.

Происшествие случилось в октябре прошлого года в одном из сел Змиевского района.

В тот день мужчина выпивал вместе со своей сожительницей.

За рюмкой нетрезвая женщина сообщила мужу, с которым прожила 13 лет, что имеет давние интимные отношения с другим мужчиной.

Делиться подробностями своих измен она продолжала даже в постели.

Из-за ревности и обиды мужчина несколько раз ударил 61-летнюю возлюбленную, а потом задушил.

Пенсионера приговорили к 7 годам лишения свободы.