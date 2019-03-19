За убийство из ревности пенсионер отправился за решетку

В Змиевском районе суд отправил за решетку 77-летнего мужчину (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Суд признал пенсионера виновным в умышленном убийстве из ревности.
Происшествие случилось в октябре прошлого года в одном из сел Змиевского района.
В тот день мужчина выпивал вместе со своей сожительницей.
За рюмкой нетрезвая женщина сообщила мужу, с которым прожила 13 лет, что имеет давние интимные отношения с другим мужчиной.
Делиться подробностями своих измен она продолжала даже в постели.
Из-за ревности и обиды мужчина несколько раз ударил 61-летнюю возлюбленную, а потом задушил.
Пенсионера приговорили к 7 годам лишения свободы.