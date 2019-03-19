За убийство из ревности пенсионер отправился за решетку

19 марта 2019 г. 10:05
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В Змиевском районе суд отправил за решетку 77-летнего мужчину (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд признал пенсионера виновным в умышленном убийстве из ревности.

Происшествие случилось в октябре прошлого года в одном из сел Змиевского района. 

В тот день мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. 

За рюмкой нетрезвая женщина сообщила мужу, с которым прожила 13 лет, что имеет давние интимные отношения с другим мужчиной.

Делиться подробностями своих измен она продолжала даже в постели.

Из-за ревности и обиды мужчина несколько раз ударил 61-летнюю возлюбленную, а потом задушил.

Пенсионера приговорили к 7 годам лишения свободы.

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