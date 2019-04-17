За убийство известного харьковского адвоката осудили иностранца

В Харькове за убийство осудили 27-летнего гражданина Азербайджана. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд признал его виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений по предварительному сговору (п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, в марте 2016 двое мужчин решили ограбить и убить харьковского адвоката. Один из них ранее был знаком с адвокатом и неоднократно бывал у юриста дома – в квартире на Павловом Поле.

Злоумышленники договорились с потерпевшим о встрече у него дома. Они беспрепятственно попали в квартиру мужчины - адвокат сам открыл входную дверь и пустил их в квартиру.

Во время разговора знакомый схватил адвоката за шею и начал душить. Осужденный в это время держал руки жертвы.

После расправы над адвокатом преступники обыскали квартиру и завладели его имуществом на общую сумму более 350 тысяч гривен. Из квартиры они забрали драгоценности, фотоаппарат, мобильные телефоны, деньги и тому подобное.

Осужденного задержали в апреле того же года в Киеве. У него дома правоохранители нашли часть похищенных вещей адвоката.

Второго участника убийства, 30-летнего мужчину, нашли мертвым в одной из квартир в Одессе без признаков насильственной смерти. При нем были ювелирные изделия, которые ранее принадлежали адвокату.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.