За убийство пенсионерки харьковчанку отправили за решетку

В суде Московского района вынесли приговор 47-летней харьковчанке по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ее признали виновной в умышленном убийстве 79-летней женщины, которое произошло в конце февраля этого года.

Перед этим осужденная более полугода ухаживала за пожилой теткой мужа. 79-летнюю бабушку супруги перевезли в свою квартиру, потому что старушка чувствовала себя плохо, и ей было тяжело себя обслуживать.

Отношения между женщинами не сложились. Они часто не могли найти общего языка.

Во время очередного конфликта женщина схватила подушку и закрыла ею лицо пенсионерки, одновременно сдавливая руками шею старушки.

Остановилась злоумышленница только тогда, когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни.

Суд приговорил харьковчанку к 7,5 годам лишения свободы.