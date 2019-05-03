За убийство пенсионерки харьковчанку отправили за решетку

В суде Московского района вынесли приговор 47-летней харьковчанке по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ее признали виновной в умышленном убийстве 79-летней женщины, которое произошло в конце февраля этого года.
Перед этим осужденная более полугода ухаживала за пожилой теткой мужа. 79-летнюю бабушку супруги перевезли в свою квартиру, потому что старушка чувствовала себя плохо, и ей было тяжело себя обслуживать.
Отношения между женщинами не сложились. Они часто не могли найти общего языка.
Во время очередного конфликта женщина схватила подушку и закрыла ею лицо пенсионерки, одновременно сдавливая руками шею старушки.
Остановилась злоумышленница только тогда, когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни.
Суд приговорил харьковчанку к 7,5 годам лишения свободы.