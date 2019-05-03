За убийство пенсионерки харьковчанку отправили за решетку

03 мая 2019 г. 12:30
41 просмотр

В суде Московского района вынесли приговор  47-летней харьковчанке по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ее признали виновной в умышленном убийстве 79-летней женщины, которое произошло в конце февраля этого года.

Перед этим осужденная более полугода ухаживала за пожилой теткой мужа. 79-летнюю бабушку супруги перевезли в свою квартиру, потому что старушка чувствовала себя плохо, и ей было тяжело себя обслуживать. 

Отношения между женщинами не сложились. Они часто не могли найти общего языка. 

Во время очередного конфликта женщина схватила подушку и закрыла ею лицо пенсионерки, одновременно сдавливая руками шею старушки. 

Остановилась злоумышленница только тогда, когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни.

Суд приговорил харьковчанку  к 7,5 годам лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.