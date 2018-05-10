В Харькове за убийство пенсионерки мебельный мастер получил второй тюремный срок

В Харькове за убийство пенсионерки судили мастера по сбору мебели.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В феврале 2018 года 35-летний житель Донецкой области, ранее судимый и отбывавший наказание за убийство, устроился работать в мебельную фирму.

Собирая шкаф в квартире 75-летней женщины, мужчина разговорился с заказчицей. Женщина рассказала ему, что продала жилье и собирается поехать за границу. Тогда злоумышленник решил завладеть деньгами пенсионерки.

Он пришел к женщине вечером под предлогом закончить работу. Затем злоумышленник соврал пожилой женщине, что опоздал на электричку, и пенсионерка позволила ему переночевать в квартире.

Ночью постоялец с угрозами потребовал у пенсионерки отдать деньги. Однако женщина сказала, что средства находятся на банковском счете. Злоумышленник не поверил, связал своей жертве руки и начал бить. Однако пенсионерка еще раз ответила ему, что наличных нет. Тогда убийца задушил ее поясом от халата и скрылся.

Прокурор в суде настаивал на пожизненном лишении свободы с конфискацией имущества.

Суд признал виновным 35-летнего мужчину по ч. 4 ст. 187, п 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, умышленное убийство из корыстных побуждений лицом, ранее совершало умышленное убийство) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура на приговор подала апелляцию.

На данный момент апелляция судом пока не рассмотрена.