В Харькове за убийство пенсионерки мебельный мастер получил второй тюремный срок

10 мая 2018 г. 14:23
211 просмотров

В Харькове за убийство пенсионерки судили  мастера по сбору мебели.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В феврале 2018 года 35-летний житель Донецкой области, ранее судимый и отбывавший наказание за убийство, устроился работать в мебельную фирму.

Собирая шкаф в квартире 75-летней женщины, мужчина разговорился с заказчицей. Женщина рассказала ему, что продала жилье и собирается поехать за границу. Тогда злоумышленник решил завладеть деньгами пенсионерки.

 Он пришел к женщине вечером под предлогом закончить работу. Затем злоумышленник соврал пожилой женщине, что опоздал на электричку, и пенсионерка позволила ему переночевать в квартире.

Ночью постоялец с угрозами потребовал у пенсионерки отдать деньги. Однако женщина сказала, что средства находятся на банковском счете. Злоумышленник не поверил, связал своей жертве руки и начал бить. Однако пенсионерка еще раз ответила ему, что наличных нет. Тогда убийца задушил ее поясом от халата и скрылся.

Прокурор в суде настаивал на пожизненном лишении свободы с конфискацией имущества.

Суд признал виновным 35-летнего мужчину  по ч. 4 ст. 187, п 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, умышленное убийство из корыстных побуждений лицом, ранее совершало умышленное убийство) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура на приговор подала апелляцию.

На данный момент апелляция судом пока не рассмотрена.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.