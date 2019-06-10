За убийство трех женщин экс-милиционер получил пожизненное лишение свободы

Экс-милиционеру, убившему трех пожилых женщин, апелляционный суд Харьковской области оставил наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчину признали виновным в ряде разбойных нападений и умышленных убийств из корыстных побуждений, а также краже (ч. 3 ст. 187, п 6, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст.185 УК Украины).

Установлено, что в период с февраля 2009 по сентябрь 2010 года бывший милиционер жестоко расправился с тремя пенсионерками в Волчанском районе области. Мотивом каждый раз становились деньги. К преступлениям злоумышленник готовился заранее: брал с собой перчатки, чтобы не оставлять следов, фонарик и необходимое «орудие».

Первое убийство он совершил зимой 2009 года. Злоумышленник ночью пробрался в дом пожилых супругов через окно котельной. Пока хозяева спали, незваный гость, подсвечивая фонариком, искал в доме деньги. В это время проснулась 61-летняя хозяйка дома. Чтобы женщина не подняла шум, злоумышленник несколько раз ударил ее по голове металлической палкой, которую принес с собой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Убийца забрал из дома около 2 тысяч долларов и скрылся. Орудие преступления убийца утопил в реке, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Через полгода также ночью мужчина проник в дом одинокой пенсионерки. Злоумышленник задушил бабушку и забрал из дома старушки все ее сбережения - 2,5 тысячи гривен.

Еще одной жертвой убийцы в сентябре 2010 года стала также пенсионерка, которая жила сама.

Экс-милиционер действовал по «отработанной» схеме: ночью пробрался в дом через окно и задушил хозяйку дома, после чего забрал из дома деньги и скрылся. На этот раз ему удалось отыскать в доме всего 700 гривен.

Задержали злоумышленника после кражи из припаркованного автомобиля. Тогда задержанный признался и в других преступлениях.

В декабре 2016 года суд приговорил серийного убийцу к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако прокуратура не согласилась с приговором, сочтя назначенное судом наказание слишком мягким, и обратилась в апелляцию с требованием более сурового наказания.

Сейчас приговор апелляционного суда вступил в силу.