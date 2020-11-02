За весь период пандемии в Украине коронавирусом заболело более 400 тысяч человек

02 ноября 2020 г. 10:05
Источник: РБК-Украина
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В Украине за сутки подтвердили 6 754 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заболели уже 402 194 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (+817), Киеве (+507), Львовской (+464), Черновицкой (+418) и Житомирской (+398) областях.

За сутки проведено 36 587 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 31 662, методом ИФА - 4925.

Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 7 375 (+69) пациентов, выздоровели - 163 768 (+2 327). Активными больными остаются 231 051 человек.

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