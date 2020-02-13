За жестокое убийство кота лозовчанке грозит тюрьма

13 февраля 2020 г. 8:55
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Жительнице Лозовой, которая убила собственного кота, следователи объявили о подозрении  в жестоком обращении с животными – по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Напомним, 19 января около 1:00 возле одной из многоэтажек на территории города Лозовая девушка сначала ударила кота о дерево, после чего зарезала животное, которое находилось тогда еще в сознании.

За жестокое убийство животного девушке грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование по делу продолжается.

 

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