Забастовка медиков: Кучер ответил работникам «скорой»

По информации Алексея Кучера, 244 харьковских медика «скорой» первыми в Украине получили 300% доплаты за апрель. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.

«Наша экстренная помощь первая подписала все договоры и получила деньги, - отметил председатель ХОГА. - В ближайшее время, после того, как все технические вопросы будут решены, все врачи, которые работали с пациентами с COVID-19, получат доплаты 300%. И если мы берем в разрезе по всей Украине, Харьковская область была наиболее подготовлена к этому».

Также Алексей Кучер отметил, что в настоящее время законом предусмотрены выплаты 300% надбавки только тем медицинским работникам, которые были привлечены для борьбы с COVID-19.

«Хочу ли я, чтобы все 2400 работников «скорой» и другие врачи области получили 300%? Я вам отвечаю утвердительно: да, хочу, - ответил на вопрос представителей СМИ председатель ХОГА. - Насколько известно, правительство уже сейчас рассматривает возможность решить этот вопрос».

Также Алексей Кучер сообщил, что на Харьковщине фиксируют уменьшение заболеваемости COVID-19: так, за прошедшие сутки зафиксировано лишь 2 случая заражения среди населения региона.