Забавы ради: харьковчанин вызвал полицию, чтоб не грустить в одиночестве

10 февраля патрульные прибыли по жалобе в Слободской район, однако заявитель пояснил, что ему стало скучно и он просто хочет с ними пообщаться.

Как сообщили в патрульной полиции, правоохранители предупредили мужчину об уголовной ответственности за ложный вызов (ст. 183 УК Украины), тогда он бросился предлагать им взятку в размере $50. Когда те отказались, попытался положить деньги в карман полицейскому, что зафиксировала нагрудная камера.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Следователем будет рассмотрен вопрос о квалификации действий харьковчанина по ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).