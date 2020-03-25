Забавы во время карантина: дети звонят в "Харьковгоргаз"

Во время карантина в АДС "Харьковгоргаза" участились ложные вызовы от детей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

За сутки аварийно-диспетчерская служба 104 АО "Харьковгоргаз" получает около 200 звонков. 15-20% из них оказываются заранее ложными, являются выходками детей или взрослых людей.

В компании напомнили, что за ложные вызовы пожарно-спасательной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-диспетчерской газовой службы для всех нарушителей закона предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Ложные звонки отвлекают оператора и занимают телефонные линии, а в это время кто-то действительно нуждается в помощи пожарных, спасателей, медиков. Ведь в такие моменты счет идет на секунды. Поэтому родителям необходимо объяснять своим чадам последствия подобной выходки", - отметил начальник аварийно-диспетчерской службы АО "Харьковгоргаз" Дмитрий Толпинский.

Тех, кто вдруг захочет пошутить и вызвать без надобности экстренную аварийно-диспетчерскую бригаду "104" в соответствии с законом в судебном порядке компания будет инициировать привлечение к административной ответственности. Нарушение статьи 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "заведомо ложный вызов специальных служб" влечет наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.